Умерла польская киноактриса Барбара Рыльска

Известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, Рыльска игра в театре, а также снималась в кино. На её счету роли в таких фильмах, как «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница».

В сети появилась информация о смерти другой актрисы, снимавшейся в культовом советском фильме «Ирония судьбы или С лёгким паром!». Это неправда — Барбара Брыльска жива, скончалась на самом деле Барбара Рыльска.