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Умерла актриса Мария Ринчинова

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/alania.mariinsky

4 ноября 2024 года умерла Мария Ринчинова, солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии. О смерти артистки сообщила официальная страница театра ВКонтакте.

Мария родилась в Республике Бурятия, где начала свой путь в музыке. Она окончила Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ, затем продолжила образование в Российской академии музыки им. Гнесиных.

После обучения Ринчинова успешно выступала в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета, где приобрела признание за талант и яркую сценическую индивидуальность. В 2023 году Мария присоединилась к филиалу Мариинского театра в Северной Осетии, дебютировала в роли Няни в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского. Затем зрители не раз видели её на сцене в ролях Бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в спектакле «Зори здесь тихие».

Коллеги и зрители вспоминают Марию не только как талантливую артистку, но и как светлого и доброго человека, чьё обаяние и доброта навсегда останутся в их сердцах.

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