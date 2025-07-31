Умер пес Кругетс, известный благодаря весу в 100 килограммов

Ночью в Нижегородской области умерла собака Кругетс, которая стала известен благодаря весу в 100 килограммов, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, в последние сутки пес кричал от боли и перестал вставать.

«Его экстренно перевели на стационар, но спасти Круггетса не удалось», — говорится в публикации.

В 2023 году собаку с крайней степенью ожирения нашли на улице в Нижнем Новгороде. Пес весил 100 килограммов, у него были пролежни, он почти не ходил. Волонтеры вылечили лапы Кругетса, перевели его на диетический корм, благодаря чему он похудел до 50 килограммов.

Собаке искали хозяев, в мае Кругеста пытались забрать в другую страну.