Умер музыкальный продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали

Музыкальный продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали скончался в возрасте 53 лет, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 49-летняя Натали прожила с супругом 32 года. Пара поженилась, когда ей было 17 лет. Для этого в загс принесли липовую справку о беременности невесты.

На здоровье Рудин не жаловался, вредных привычек у мужчины не было.

Близкие певицы рассказали журналистам, что пару недель назад умер отец Александра, теперь в семью пришла новая беда.

Супруги жили счастливо, воспитали в браке трёх детей. Вся семья разбита горем.

Причина смерти Рудина не сообщается, похоронят продюсера на родине в Дзержинске.