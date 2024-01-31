Умер Александр Иванович Лаврухин

Ушел из жизни Александр Иванович Лаврухин – художественный руководитель оркестра русских народных инструментов МКЦ Рязани, Заслуженный работник культуры РФ. Об этом сообщила страница учреждения культуры ВКонтакте.

Александр Иванович был талантливым музыкантом и блестящим педагогом. Благодаря его деятельности, в Рязани и Рязанской области появилась плеяда молодых дирижеров, на базе музыкальных школ и культурных учреждений были созданы оркестры русских народных инструментов.

Окончив Калужское музыкальное училище, а затем – Нижегородскую государственную консерваторию, в 1972 году он приехал работать в Рязанское музыкальное училище.

За годы работы им было подготовлено более двухсот молодых специалистов: баянистов, аккордеонистов, дирижеров, среди которых – лауреаты всероссийских, региональных и областных конкурсов.

В 1973 году А.И. Лаврухин создал оркестр баянов, которым руководил на протяжении 27 лет. Оркестр вел интенсивную концертную деятельность, его отличал высокий исполнительский уровень, владение обширным репертуаром.

Главное детище Александра Ивановича – оркестр русских народных инструментов Муниципального культурного центра города Рязани. Богатейший репертуар, деловая, творческая атмосфера, царящая в коллективе, организованность и мобильность помогали решать сложные и профессиональные задачи.

А.И. Лаврухин вел большую кураторскую и общественную работу. Он был постоянным консультантом оркестров русских народных инструментов области, членом Общественного совета при управлении культуры администрации города Рязани.

Много времени Александр Иванович уделял методической работе. Им были разработаны программы дисциплин «Дирижирование» и «Инструментовка», где были учтены все особенности преподавания этих предметов.

Александр Иванович Лаврухин был награжден Почетными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, министерства культуры Рязанской области, Почетными знаками «За отличные успехи в среднем специальном образовании», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу в культурно-просветительных учреждениях профсоюзов». Он был удостоен званий «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник культуры РФ». Александр Иванович был награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью», медалью Н.Н. Чумаковой.