-0.1 C
Рязань
Понедельник, 25 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Участники группового изнасилования эскортницы в Барнауле получили сроки

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Барнауле суд вынес приговор трем местным жителям, которые взяли в заложники и изнасиловали молодую эскортница, сообщает СК.

Инцидент произошел в апреле. По версии следствия, 18-летняя девушка решила перестать заниматься проституцией. Этим оказалась недовольна 20-летняя сутенерша из-за риска потерять заработок, которая решила мстить.

В итоге злоумышленница сняла квартиру, пригласила двух мужчин и заманила туда потерпевшую. Там компания избила жертву и насиловала всю ночь. Когда преступники уснули, девушка вышла на выбралась из квартиры через окно на карниз жилого дома и спрыгнула вниз, где ее поймали полицейские.

Злоумышленников приговорили к 7 годам колонии общего режима. Также их обязали выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,765ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать