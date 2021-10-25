Участники группового изнасилования эскортницы в Барнауле получили сроки

В Барнауле суд вынес приговор трем местным жителям, которые взяли в заложники и изнасиловали молодую эскортница, сообщает СК.

Инцидент произошел в апреле. По версии следствия, 18-летняя девушка решила перестать заниматься проституцией. Этим оказалась недовольна 20-летняя сутенерша из-за риска потерять заработок, которая решила мстить.

В итоге злоумышленница сняла квартиру, пригласила двух мужчин и заманила туда потерпевшую. Там компания избила жертву и насиловала всю ночь. Когда преступники уснули, девушка вышла на выбралась из квартиры через окно на карниз жилого дома и спрыгнула вниз, где ее поймали полицейские.

Злоумышленников приговорили к 7 годам колонии общего режима. Также их обязали выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.