Убивший офицера солдат Бирюков стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным

Уроженец Саратова Александр Бирюков стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным, пишет «Лента.Ру».

Во времена Перестройки он отправился служить в часть войск ПВО в Звенигороде. Вскоре его перебросили на несколько месяцев в Казахстан. Там к солдату начал приставать лейтенант. Бирюков утверждает, что он был нетрадиционной ориентации.

Боец дал отпор офицеру, но нажил себе врага. Лейтенант стал придираться к солдату еще сильнее. В августе 1991 года, когда офицер был пьян, он снова начал приставать к мужчине, когда тот нес дежурство. В итоге солдат застрелил лейтенанта из автомата и ранил караульного.

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Бирюков пытался сбежать из части, но его задержали. Коллегия военного суда отказалась признавать версию о попытке офицера склонить бойца к интимной связи.

Солдата приговорили к исключительной мере наказания. Его спас введеный в стране мораторий на смертную казнь. В 1997 году меру наказания заменили на пожизненный срок.

Через пару лет режиссер Александр Гутман снял про него документальный фильм «Три дня и больше никогда», он выиграл несколько наград.

Вскоре картину посмотрел глава Комиссии по помилованию при президенте Анатолий Приставкин, который показал фильм председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. После этого ВС изменил осужденному приговор, его «вечный срок» заменили на 15 лет лишения свободы.