Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

Алексей Самохин
По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию. Как сообщает aif.ru со ссылкой на источники, российские войска контролируют большую часть посёлка, а украинские боевики удерживают лишь несколько домов в южной части.

Офицер-доброволец Шумный сообщил, что бои в Заречном идут «жесткие», и «убитых боевиков после штурма находят в каждом доме». Он также добавил, что в плен брать некого, поскольку «все уничтожены».

Продвижение к Медовой

Пока штурмовые группы брали Заречное, часть российских подразделений через лес вышла к железнодорожной станции Медовая. Если эта информация подтвердится, железнодорожная ветка, ведущая в Красный Лиман, будет перерезана уже в двух местах.

По мнению экспертов, взятие Ямполя разрежет боевые порядки ВСУ на две части. После этого гарнизоны украинских войск в Красном Лимане и Северске лишатся прямого железнодорожного и автомобильного сообщения, что позволит начать отдельные операции по освобождению этих городов Донбасса.

Удары по Черниговской области и потери ВСУ

В ночь на 26 сентября ВС РФ нанесла серию ударов по военным лагерям подготовки и комплектования ВСУ в Черниговской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что атакованы тренировочные базы ВСУ в посёлке Седнев. «Конкретики пока нет, но очень много погибших», — заявил подпольщик.

Кроме того, был нанесён удар по энергетической инфраструктуре в городе Борзна Нежинского района. Лебедев отмечает, что в Борзне находятся несколько мощных электроподстанций, а также ранее действовал филиал киевского радиозавода.

Разгром группировки в Харьковской области

В Харьковской области бои идут с нарастающей силой. По данным российских военных, в районе Синельникова удалось практически полностью уничтожить группировку ВСУ, которая была окружена в лесу.

В «клещах» российского охвата оказались формирования 57-й и 127-й тяжелых механизированных бригад ВСУ. Против них применялись армейская авиация, артиллерия большого калибра и РСЗО.

Представители Минобороны РФ сообщили, что уничтожено более половины личного состава противника, который удерживал позиции в окружении. Общие потери украинских войск на харьковском участке ЛБС за сутки достигли 170 солдат и офицеров. Также уничтожено девять единиц боевой техники, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и два склада боеприпасов.

