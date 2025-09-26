По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию. Как сообщает aif.ru со ссылкой на источники, российские войска контролируют большую часть посёлка, а украинские боевики удерживают лишь несколько домов в южной части.

Офицер-доброволец Шумный сообщил, что бои в Заречном идут «жесткие», и «убитых боевиков после штурма находят в каждом доме». Он также добавил, что в плен брать некого, поскольку «все уничтожены».

Продвижение к Медовой

Пока штурмовые группы брали Заречное, часть российских подразделений через лес вышла к железнодорожной станции Медовая. Если эта информация подтвердится, железнодорожная ветка, ведущая в Красный Лиман, будет перерезана уже в двух местах.

По мнению экспертов, взятие Ямполя разрежет боевые порядки ВСУ на две части. После этого гарнизоны украинских войск в Красном Лимане и Северске лишатся прямого железнодорожного и автомобильного сообщения, что позволит начать отдельные операции по освобождению этих городов Донбасса.

Удары по Черниговской области и потери ВСУ

В ночь на 26 сентября ВС РФ нанесла серию ударов по военным лагерям подготовки и комплектования ВСУ в Черниговской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что атакованы тренировочные базы ВСУ в посёлке Седнев. «Конкретики пока нет, но очень много погибших», — заявил подпольщик.

Кроме того, был нанесён удар по энергетической инфраструктуре в городе Борзна Нежинского района. Лебедев отмечает, что в Борзне находятся несколько мощных электроподстанций, а также ранее действовал филиал киевского радиозавода.

Разгром группировки в Харьковской области

В Харьковской области бои идут с нарастающей силой. По данным российских военных, в районе Синельникова удалось практически полностью уничтожить группировку ВСУ, которая была окружена в лесу.

В «клещах» российского охвата оказались формирования 57-й и 127-й тяжелых механизированных бригад ВСУ. Против них применялись армейская авиация, артиллерия большого калибра и РСЗО.

Представители Минобороны РФ сообщили, что уничтожено более половины личного состава противника, который удерживал позиции в окружении. Общие потери украинских войск на харьковском участке ЛБС за сутки достигли 170 солдат и офицеров. Также уничтожено девять единиц боевой техники, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и два склада боеприпасов.