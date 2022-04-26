Убийство детей в Ульяновской области: что известно на данный момент

Телеграм-канал Baza обобщил информацию об убийстве в детском саду в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области.

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На данный момент известно о пяти жертвах: убиты двое детей, старшая воспитательница Ольга Митрофанова, хозяин ружья Александр Дронин, и сам стрелок — Руслан Ахмятов, покончивший жизнь самоубийством.

26-летний Руслан Ахтямов пришёл в детский сад «Рябинка» во время тихого часа, когда дети спали. Охраны в детском учреждении не было. Детсад оборудован тревожной кнопкой, но нажать её никто не успел — всё произошло слишком быстро.

Стрелок прошёл через обычный вход, ранил одну Елену Карпову, убил старшую воспитательницу Ольгу Митрофанову. Будучи на втором этаже, нашёл незакрытое помещение, где спали дети. Зайдя туда, Ахтямов застрелил двух детей 5 и 6 лет, а затем покончил с собой.

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Ружьё «Иж-27» Ахтямов забрал у своего знакомого Александра Дронина, которого перед этим убил. Мужчины регулярно выезжали стрелять на природу, сегодня утром сделали то же самое. Подозрений выезд ни у кого не вызвал.

Оказавшись наедине, Ахтямов застрелил Дронина и забрал ружьё, после чего направился в сад. Труп Дронина нашли через несколько часов после нападения — тело лежало около его «Нивы» недалеко от «Рябинки».

Известно, что стрелок состоял на учёте в психдиспансере. Его мотивы не выяснены.