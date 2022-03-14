Убийца модели Гретты Ведлер три дня жил с ее трупом в отеле

Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности убийства пропавшей год назад столичной модели Гретты Ведлер.

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Девушка пропала без вести в конце февраля прошлого года. Тревогу забили ее друзья. Она записала одному из них последнее видеосообщение. Однако друг заподозрил, что сообщения пишет вовсе не его подруга, а кто-то другой.

В итоге ее тело нашли в чемодане в багажнике авто под Липецком. По подозрению в убийстве был задержан ее бывший бойфренд, 23-летний Дмитрий Коровин.

На допросе злоумышленник пояснил, что пришел к Ведлер в отел, где она жила в последнее время. Там парочка поругалась из-за денег. В ходе экс-бойфренд ударил девушку, после чего задушил жертву.

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Следующие три дня задержанный провел в номере вместе с убитой. Затем он спрятал тело под кровать, повесил на дверь табличку «не беспокоить» и поехал за чемоданом, куда впоследствии спрятал труп.

После этого мужчина вывез тело в Липецк. Останки модели год пролежали в багажнике машины. По некоторым данным, молодые люди встречались, но потом Гретта уехала в Москву, где занималась эскорт-услугами.