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Понедельник, 14 марта, 2022

У Солотчи перевернулся грузовик

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У Солотчи перевернулся грузовик

7info

Днём 14 марта у посёлка Солотча в Рязани перевернулся грузовик. Фото с места аварии опубликовала группа ДТП. Аварии. Рязань.

— ДТП после Солотчи, около «Передельцы», — пишет автор поста.

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На месте работали сотрудники МЧС.

Подробности случившегося неизвестны, официальная информация устанавливается.

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