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Четверг, 7 апреля, 2022

У силовиков возникли вопросы к белгородским депутатам

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У силовиков возникли вопросы к белгородским депутатам

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К ряду депутатов Белгородской областной думы пришли представители силовых структур, говорится в Telegram-канале «Белгород №1».

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По предварительной информации, причиной случившегося стало распространение литературы, содержащей признаки экстремизма. В частности, речь идет о книге «Потрясение» бывшего губернатора Евгения Савченко.

Сообщается, что силовики нанесли визит председателю областной думы Ольге Павловой и ее заместителю Валерию Сергачеву.

Также интерес правоохранителей могла привлечь вице-спикер Елена Бондаренко.

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