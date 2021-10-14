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Четверг, 14 октября, 2021
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У отчима погибшего под Рязанью подростка нашли куклы вуду

7info7

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У Владислава Цикунова, отчима 15-летнего подростка, которого убили под Рязанью, нашли заготовки, напоминающие куклы вуду. О результатах обыска сообщил Ленте.ру источник в правоохранительных органах.

На увлечение мужчины оккультизмом указали многие вещи: специфическая литература, заготовки кукол вуду.

У кукол были различные травмы. Известно, что он подбрасывал их знакомым, в том числе бывшей жене, — пишет издание.

При этом задержанные Владислав Цикунов и его любовница Мария Корнеева, которая, по его словам, совершила убийство, отрицают, что состояли в какой-либо секте.

В посёлке Стенькино, где жил убитый подросток, не верят в ритуальное убийство. Однако показания отчима юноши указывают именно на оккультный характер произошедшего.

Фрагмент допроса Цикунова доступен по ссылке.

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