У отчима погибшего под Рязанью подростка нашли куклы вуду

У Владислава Цикунова, отчима 15-летнего подростка, которого убили под Рязанью, нашли заготовки, напоминающие куклы вуду. О результатах обыска сообщил Ленте.ру источник в правоохранительных органах.

На увлечение мужчины оккультизмом указали многие вещи: специфическая литература, заготовки кукол вуду.

У кукол были различные травмы. Известно, что он подбрасывал их знакомым, в том числе бывшей жене, — пишет издание.

При этом задержанные Владислав Цикунов и его любовница Мария Корнеева, которая, по его словам, совершила убийство, отрицают, что состояли в какой-либо секте.

В посёлке Стенькино, где жил убитый подросток, не верят в ритуальное убийство. Однако показания отчима юноши указывают именно на оккультный характер произошедшего.

Фрагмент допроса Цикунова доступен по ссылке.