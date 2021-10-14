Жители рязанского посёлка Стенькино не верят в «ритуальное» убийство 15-летнего подростка отчимом и его любовницей. Их слова приводит РИА Новости.

Местные рассказали, что Владислав Цикунов не увлекался религиозными течениями. Они считают, что мужчина решил убить юношу, чтобы отомстить своей бывшей жене. Также бытует версия, что он что-то хотел забрать из дома, но возник конфликт.

Сам Цикунов рассказал следователям, что убийство подростка совершила его подруга, 29-летняя спортсменка из Московской области. Женщина вооружилась гаечным ключом, ножом для того, чтобы вырезать на теле юноши «оккультный символ». Мужчина попросил подельницу не убивать ребёнка, однако та проломила жертве голову «монтажкой». С помощью ритуала экс-супруг, возможно, хотел наладить отношения с матерью погибшего.

Жители посёлка характеризуют мужчину как рукодельного, но с тяжёлым характером.

Отсидел то ли за кражу, то ли за наркотики. Замкнутый и необщительный.

Напомним, о пропаже 15-летнего подростка стало известно 8 октября. Тело юноши обнаружили полицейские вечером 13 октября в лесополосе.