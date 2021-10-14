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Четверг, 14 октября, 2021
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Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве подростка под Рязанью

7info7
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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Мужчина, подозреваемый в ритуальном убийстве пасынка под Рязанью, рассказал подробности произошедшего. Видео допроса опубликовал РЕН ТВ.

По его словам, инициативу в расправе над 15-летним подростком в свои руки взяла его 29-летняя знакомая. Она вооружилась гаечным ключом, ножом для того, чтобы вырезать на теле юноши «оккультный символ».

Мужчина попросил подельницу не убивать ребёнка, однако та проломила жертве голову «монтажкой».

По словам задержанного, убийство произошло в комнате мальчика. После того, как он обнаружил труп, у своей знакомой он поинтересовался, почему та не вырезала на его теле оккультный символ. Однако женщина сообщила, что на мёртвых детях магия не работает.

Ранее сообщалось, что с помощью оккультного обряда мужчина хотел наладить отношения с матерью погибшего мальчика.

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