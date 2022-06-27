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Понедельник, 27 июня, 2022

У касимовца арестовали иномарку за долги по алиментам

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У касимовца арестовали иномарку за долги по алиментам

Долги по алиментам стали причиной ареста иномарки, принадлежавшей жителю Касимова. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

Мужчина не платил средства на содержание несовершеннолетних дочерей. Чтобы побудить алиментщика к выплате долгов, судебные приставы наложили арест на принадлежащую ему Mazda-3 2005 года выпуска. Транспортное средство оставили на ответственное хранение должнику. Также касимовца предупредили об уголовной и административной ответственности.

Как отмечают в ведомстве, мужчина не стал погашать долг, и арестованный автомобиль в итоге был реализован. Денежные средства в размере 156 тысяч 995 рублей были незамедлительно отправлены судебными приставами взыскателю. После проведённых мероприятий должник принял соответствующие меры и ежемесячно выплачивает в пользу дочерей по десять тысяч рублей ежемесячно.

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