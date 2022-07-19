Тырновский молочный завод в шестой раз за год привлекают к ответственности за некачественную продукцию

Тырновский молочный завод (Шиловский район) в шестой раз за год привлекают к ответственности за некачественную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областя

К ответственности за изготовление и выпуск некачественной продукции предприятие привлекал Арбитражный суд региона. Общая сумма наложенных на завод штрафов превысила 400 тысяч рублей.

Продукция Тырновского молочного завода с заниженной пищевой ценностью и жирами растительного происхождения в составе обнаружена специалистами территориальных управлений Россельхознадзора в социально значимых учреждениях области, а также в розничной сети.