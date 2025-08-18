Трусова опубликовала первое после родов видео с тренировки

Спустя почти две недели после родов уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова вновь вышла на лед. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Первая тренировка после родов, по словам фигуристки, была долгожданной и проверочной, с чего стоит начать восстановление.

«Врач рекомендовал поберечься 2 недели, то есть осталось всего 3 дня. А потом в добрый путь», — сообщила Трусова.

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями 6 августа. 10 августа фигуристку с сыном выписали из роддома домой.

Известные фигуристы решили назвать своего сына Михаил. Мальчик родился весом 3450 гр. и ростом 52 см.