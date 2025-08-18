Понедельник, 18 августа, 2025
14.9 C
Рязань
Общество

Трусова опубликовала первое после родов видео с тренировки

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/avtrusovaofficial

Спустя почти две недели после родов уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова вновь вышла на лед. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Первая тренировка после родов, по словам фигуристки, была долгожданной и проверочной, с чего стоит начать восстановление.

«Врач рекомендовал поберечься 2 недели, то есть осталось всего 3 дня. А потом в добрый путь», — сообщила Трусова.

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями 6 августа. 10 августа фигуристку с сыном выписали из роддома домой.

Известные фигуристы решили назвать своего сына Михаил. Мальчик родился весом 3450 гр. и ростом 52 см.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.

Последние новости

Общество

В Рязани массово снизят подачу воды 19 августа

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 19.08.2025 11:00 до 20.08.2025 06:00 будет снижена подача холодной воды до 1,5 атм.
Общество

Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанского района за II квартал 2025 года

Среди критерий рейтинга значатся: предписания от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ и другие.
Происшествия

Человек выпал из окна в Рязани

Из дома по улице Есенина из окна верхнего этажа выпал человек. По информации очевидцев, пострадавший не имеет признаков жизни.
Происшествия

Количество погибших возросло до 24 человек в результате ЧП в Рязанской области

В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.
Происшествия

У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.
Общество

Аркадий Фомин посетил в больнице пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

Все пациенты в удовлетворительном состоянии, переведены в профильные отделения и проходят комплексные процедуры, в восстановлении помогают не только медики, но и психологи.
Общество

Филиал национального центра «Россия» появится у Лесопарка в Рязани

В рамках проекта реконструируют Сад Юннатов: создадут новые оранжереи, отреставрируют забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.