Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил. Мальчик родился весом 3450 гр. и ростом 52 см.

Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями 6 августа. 10 августа фигуристку с сыном выписали из роддома домой. В этот день она предложила подписчикам попытаться угадать, как они с Макаром назвали сына.

О своем положении фигуристка объявила во время выступления на льду Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Из-за беременности Трусова отказалась от участия в ледовых шоу и не выполняла прыжки на последних своих выступлениях.