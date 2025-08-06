Александра Трусова впервые стала мамой

Александра Игнатова (Трусова), фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, впервые стала мамой. Об этом она сообщила в среду, 6 августа, в своем телеграм-канале.

О своем положении фигуристка объявила во время выступления на льду Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Из-за беременности Трусова отказалась от участия в ледовых шоу и не выполняла прыжки на последних своих выступлениях.

О том, что у фигуристов будет сын Александра Трусова и Макар Игнатов объявили на гендерной вечеринке в центре Москвы. На огромном экране появилась надпись: «У вас будет сын».