Труп солдата-срочника нашли в лесу под Рязанью

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Труп 18-летнего солдата-срочника Алексея Руди из Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью, сообщают «Вести Воронеж».

Алексей — уроженец села Новая Чигла Таловского района. Служил в Туле, в Рязанскую область его часть приехала на учения. Родные считают, что молодого парня убили. У военных версия другая.

По данным СМИ, Алексей хотел служить в армии, но через некоторое время поменял мнение. В чём именно причина такой перемены, Лёша не рассказывал.

Сослуживцы сообщили, что солдат куда-то ушёл после звонка матери. После разговора он резко изменился в лице.