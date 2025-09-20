Трое недоношенных мальчиков родилось в Рязани за два дня в один и тот же срок

Трое недоношенных мальчиков родилось в Рязанском перинатальном центре за двое суток в один и тот же срок. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Трем роженицам за два дня потребовалось преждевременное родоразрешение, так как дальнейшее вынашивание беременности представляло угрозу для жизни детей. Все трое новорожденных появились на свет в сроке 33 недели и все мальчишки.

«Несмотря на недоношенность, для маленьких пациентов было менее опасно появиться на свет, чем оставаться внутриутробно. Учитывая возраст беременности на момент рождения, всем крохам потребовалась помощь детских реаниматологов», — отметили в перинатальном центре.

Состояние мальчиков сейчас расценивается как стабильное. Пока они продолжают лечение под контролем врачей и медсестёр отделения реанимации и интенсивной терапии и новорождённых Перинатального центра.

Мамы всех трех детей пока находятся под наблюдением акушеров-гинекологов.

