Три вражеских беспилотника уничтожено над Рязанской областью

В ночь на 21 мая над Рязанской областью уничтожено три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

По словам губернатора Павла Малкова, по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба во время сбития БПЛА не зафиксировано.

Всего с 20 часов вчерашнего дня до 04:05 сегодняшнего утра над Россией силами ПВО уничтожено в общей сложности 127 украинских БПЛА. Больше всего сбито над Брянской областью — 41.

Сводка по другим регионам РФ:

37 БПЛА — Орловская область,

31 БПЛА — Курская,

6 БПЛА — Московская,

5 БПЛА — Владимирская область,

по одному БПЛА — Белгородская, Тульская, Калужская области и акватория Чёрного моря.