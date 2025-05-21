Три вражеских беспилотника уничтожено над Рязанской областью

В ночь на 21 мая над Рязанской областью уничтожено три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.
По словам губернатора Павла Малкова, по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба во время сбития БПЛА не зафиксировано.
Всего с 20 часов вчерашнего дня до 04:05 сегодняшнего утра над Россией силами ПВО уничтожено в общей сложности 127 украинских БПЛА. Больше всего сбито над Брянской областью — 41.
Сводка по другим регионам РФ:
37 БПЛА — Орловская область,
31 БПЛА — Курская,
6 БПЛА — Московская,
5 БПЛА — Владимирская область,
по одному БПЛА — Белгородская, Тульская, Калужская области и акватория Чёрного моря.
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