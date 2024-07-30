Три случая лихорадки Западного Нила выявили в Рязанской области

В Рязанской области зафиксировано 3 случая лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, в понедельник, 29 июля, стало известно о первом заболевшем в регионе.

Лихорадка проявляется симптомами общей интоксикации, включая высокую температуру, мышечные и головные боли, а также появление сыпи. В некоторых случаях болезнь может протекать с серьёзными осложнениями, такими как поражение центральной нервной системы и менингит. Передается инфекция через укусы клещей и комаров.

Сообщается, что специалисты Управления Роспотребнадзора по Рязанской области обрабатывают прибрежные зоны водоемов от личинок комаров в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших.

Отмечается, что в регионе, начиная с мая, каждый год проводят ларвицидные работы на водоёмах. Это особый вид дезинсекции, направленный на уничтожение комаров, которые находятся в стадии личинок. В этом году обработано 3,5 гектаров. Эти работы продолжаются.

Чтобы защитить себя от заболевания, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать репелленты, дома и на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы. На дачах, балконах и лоджиях не оставлять емкости с затхлой водой — в них могут развиваться личинки комаров. При посещении лесопарковых зон и берегов водоемов рекомендуется носить закрытую защитную одежду. А вот от посещения заболоченных местностей стоит воздержаться.