Понедельник, 29 июля, 2024

Лихорадка Западного Нила обнаружена в Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от mamewmy на Freepik

На фоне участившихся случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в отдельных регионах России, Центральный Федеральный округ оказался в зоне риска. Хоть подобные заболевания чаще наблюдаются в южных районах страны, в последнее время Роспотребнадзор фиксирует зафиксированные единичные случаи заболевания и в других регионах. Об этом сообщает ГТРК Ока.

Согласно последним данным, в Рязанской области был зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила, что всерьез встревожило санитарных врачей. Лихорадка проявляется симптомами общей интоксикации, включая высокую температуру, мышечные и головные боли, а также появление сыпи. В некоторых случаях болезнь может протекать с серьёзными осложнениями, такими как поражение центральной нервной системы и менингит. Передается инфекция через укусы клещей и комаров.

Для предотвращения заражения специалистами рекомендованы простые, но эффективные меры предосторожности. Прежде всего, при выходе на природу следует выбирать одежду с длинными рукавами и брюками, что поможет снизить риск укусов насекомых. Рекомендуется также использовать репелленты для защиты от комаров и клещей. Кроме того, санитарные врачи советуют устанавливать москитные сетки на окна, чтобы предотвратить проникновение насекомых в помещения.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию, и гражданам настоятельно рекомендуется следить за новыми сообщениями от Роспотребнадзора о состоянии эпидемиологической обстановки.

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