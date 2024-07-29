Лихорадка Западного Нила обнаружена в Рязанской области

На фоне участившихся случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в отдельных регионах России, Центральный Федеральный округ оказался в зоне риска. Хоть подобные заболевания чаще наблюдаются в южных районах страны, в последнее время Роспотребнадзор фиксирует зафиксированные единичные случаи заболевания и в других регионах. Об этом сообщает ГТРК Ока.

Согласно последним данным, в Рязанской области был зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила, что всерьез встревожило санитарных врачей. Лихорадка проявляется симптомами общей интоксикации, включая высокую температуру, мышечные и головные боли, а также появление сыпи. В некоторых случаях болезнь может протекать с серьёзными осложнениями, такими как поражение центральной нервной системы и менингит. Передается инфекция через укусы клещей и комаров.

Для предотвращения заражения специалистами рекомендованы простые, но эффективные меры предосторожности. Прежде всего, при выходе на природу следует выбирать одежду с длинными рукавами и брюками, что поможет снизить риск укусов насекомых. Рекомендуется также использовать репелленты для защиты от комаров и клещей. Кроме того, санитарные врачи советуют устанавливать москитные сетки на окна, чтобы предотвратить проникновение насекомых в помещения.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию, и гражданам настоятельно рекомендуется следить за новыми сообщениями от Роспотребнадзора о состоянии эпидемиологической обстановки.