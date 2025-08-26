Вторник, 26 августа, 2025
15.4 C
Рязань
Происшествия

Три пожара произошли в Рязани

Алексей Самохин
последствие пожара на улице Матросова в г. Рязани.

В Рязани зарегистрировали три пожара. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области. 

24 августа в 19:12 поступило сообщение о загорании грузового автомобиля. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 2 квадратных метра.

25 августа в 00:58 поступило сообщение о загорании блока хозяйственных построек в городе Рязани на улице Матросова. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара 350 квадратных метров. Огнем уничтожен блок хозяйственных построек.

25 августа в 01:15 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Княжье поле. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 40 метров квадратных. Огнем повреждены балкон и мебель.

Ещё один пожар случился днём 25 августа в деревне Лукьяново Сасовского округа. Огнём поврежден жилой дом на площади 48 квадратных метров. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники.

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Армия и СВО

Воронежского чиновника, который отправился на СВО, обнаружили в Рязани

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 

Новости России

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

У Николая Свечникова недавно родился сын, сейчас мальчику 8 месяцев
Новости России

Минцифры готовит новый закон против кибермошенников

Законопроекты уже вынесены на общественное обсуждение, их цель — усилить защиту граждан в цифровой среде.
Общество

В Рязани выявили нарушения во время ярмарок выходного дня

Протоколы будут переданы в административные комиссии районов, которые вынесут решение о наказании.
Происшествия

Мошенники обманывают рязанцев звонками из поликлиники 

Граждан призывают не сообщать коды и личные данные посторонним. Сотрудники медицинских учреждений коды не запрашивают. 
Общество

Рязанские льготники до 1 октября могут изменить набор социальных услуг на 2026 год

По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сейчас в регионе более 18 тысяч федеральных льготников пользуются правом на получение социальных услуг полностью или частично.
Армия и СВО

В Рязанской области прокуратура добилась положенной выплаты участнику СВО

После получения представления от прокуратуры работодатель полностью погасил долг.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Происшествия

Шесть вражеских беспилотников уничтожено сегодня ночью над Рязанской областью

По данным военного ведомства, в ночь на 26 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата над 12 регионами страны.