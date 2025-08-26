Три пожара произошли в Рязани

В Рязани зарегистрировали три пожара. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области.

24 августа в 19:12 поступило сообщение о загорании грузового автомобиля. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 2 квадратных метра.

25 августа в 00:58 поступило сообщение о загорании блока хозяйственных построек в городе Рязани на улице Матросова. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара 350 квадратных метров. Огнем уничтожен блок хозяйственных построек.

25 августа в 01:15 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Княжье поле. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 40 метров квадратных. Огнем повреждены балкон и мебель.

Ещё один пожар случился днём 25 августа в деревне Лукьяново Сасовского округа. Огнём поврежден жилой дом на площади 48 квадратных метров. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники.