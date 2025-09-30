Вторник, 30 сентября, 2025
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Ряжске

Анастасия Мериакри
Фото: издательство "Пресса"/ МО МВД России «Ряжский»

В Ряжске 30 сентября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Около полудня на улице Рабочих у дома № 22, по предварительной информации, 26-летний водитель из Александро-Невского района, управлявший «Ладой Приорой», при выполнении левого поворота не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате произошло столкновение с Hyundai Solaris, за рулём которого находился 50-летний житель Ряжска.

Все участники аварии, включая несовершеннолетнего пассажира «Лады», получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

