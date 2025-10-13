Понедельник, 13 октября, 2025
Рязань
Новости России

Треть месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за сутки

Алексей Самохин
Более трети от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшие сутки. Больше всего в Ново-Иерусалиме — 23 миллиметра. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отметим также, что сильный дождь шёл сегодня ночью и в Рязани. Правда, данных о количестве осадков в городе пока нет.

«Более 30% месячной нормы пролилось в Подмосковье. За минувшие сутки в столичном регионе местами выпало аномальное количество дождей! Больше всего попало в осадкомер Ново-Иерусалима (23 миллиметра), что составляет более трети от всего месячного объема небесной влаги, Можайска (22 миллиметра), или 36% от нормы октября, Наро-Фоминска (21 миллиметр) – 32%, Михайловского (20 миллиметров)», — сказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 9 миллиметров дождя. Суточный рекорд для метеорологических суток 12 октября составляет 17,1 миллиметра, установленный в 2001 году.

«До 9 утра прольется еще 12 миллиметров, так что шанс на новый рекорд сохраняется. По 9 миллиметров осадков было также на метеостанциях Балчуг и Тушино, в Строгино – 5 миллиметров, в Бутово – 13 миллиметров», — добавил синоптик.

Он уточнил, что в столице в течение дня дожди продолжатся. Ожидается еще до 18 миллиметров осадков или 25% от всей месячной нормы. Суточный рекорд осадков для 13 октября принадлежит 1960 году, когда метеорологи зафиксировали 16,1 миллиметра.

«Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние. За минувшую ночь в Центральной России мокрый снег отмечался во Внуково, Наро-Фоминске, Гагарине, Вязьме, Мосальске и Калуге, снег — в Малоярославце и Ельне, в Переславле-Залесском — ледяная крупа», — рассказал Тишковец.

Получается, что за одни сутки в некоторых районах Подмосковья вылилось столько же дождя, сколько обычно выпадает за треть всего октября. Это действительно аномальные показатели.

