Понедельник, 3 июня, 2024

ТНТ раскрыл дату премьеры нового сезона реалити «Выжить в Дубае. Возвращение»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

На ТНТ грядет грандиозная премьера — 16 июня выйдет новый сезон реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+) с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. Сезон обещает быть захватывающим, так как звездная команда состоит из суперзвезд, готовых на все ради победы.

Как и всегда, в проекте примут участие две команды. В одной — семь звездных участников, в другой — семь человек, которые ни разу не выезжали за границу. Им предстоит проходить сложные испытания на силу, выносливость, смекалку, логику и ловкость, чтобы определить, кто из них будет наслаждаться роскошным отелем Дубая, а кто останется в жаркой пустыне. Каждую неделю один из участников покидает проект. В финале останутся двое самых сильных, и только один заберет главный приз — 10 миллионов рублей.

ТНТ уже объявил звездный состав участников. За главный приз будут бороться Саша Стоун и Надя Сысоева, находящиеся в романтических отношениях, Оксана Самойлова и Джиган, воспитывающие четверых детей, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и актер Вячеслав Чепурченко, известный зрителям по сериалам и участию в шоу «Звезды в Африке». Состав «народной» команды пока держится в секрете.

В новом сезоне проект снова вернулся в Дубай, где у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли зародилась идея этого реалити-шоу и был снят первый сезон. Для многих звезд, участвующих в проекте, этот роскошный курорт откроется с новой стороны!

ТНТ раскрыл дату премьеры нового сезона реалити «Выжить в Дубае. Возвращение»
Фото: ТНТ

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