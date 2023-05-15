Тело убитой Елены Логуновой целую ночь лежало в гараже на окраине Рязани

Частный детектив Екатерина Шумякина, которая участвовала в поисках пропавшей в 2021 году рязанки, матери двоих детей Елены Логуновой, рассказала в телеграм-канале о расследовании уголовного дела.
Шумякина сообщила: тело Логуновой, которая, по версии следствия, была убита 25 июля, пролежало целую ночь до утра в гараже на Голенченском шоссе (кооператив «Литейщик»). Телефон с вещами муж убитой выкинул в мусорный контейнер.
Логунов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — ч.1 ст. 105, п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ. По версии следствия, рязанец во время бытового конфликта задушил свою жену Елену Логунову. Труп женщины искали более года. Также Логунов обвиняется в распространении порнографии.
Ранее следственный комитет опубликовал фото, где Логунов показывает, как убивал Елену.