Тело убитой Елены Логуновой целую ночь лежало в гараже на окраине Рязани

Частный детектив Екатерина Шумякина, которая участвовала в поисках пропавшей в 2021 году рязанки, матери двоих детей Елены Логуновой, рассказала в телеграм-канале о расследовании уголовного дела.

Шумякина сообщила: тело Логуновой, которая, по версии следствия, была убита 25 июля, пролежало целую ночь до утра в гараже на Голенченском шоссе (кооператив «Литейщик»). Телефон с вещами муж убитой выкинул в мусорный контейнер.

— У меня пара вопросов к людям, носящих погоны. 25 июля 2021 года вы не осмотрели гараж, не проверили мусорные контейнеры у дома, где пропала Елена. Не привели кинологов с собакой. Почему вы этого не сделали, — интересуется детектив.

Логунов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — ч.1 ст. 105, п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ. По версии следствия, рязанец во время бытового конфликта задушил свою жену Елену Логунову. Труп женщины искали более года. Также Логунов обвиняется в распространении порнографии.

Ранее следственный комитет опубликовал фото, где Логунов показывает, как убивал Елену.