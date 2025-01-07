Татьяна Панфилова: Уверена, Рязань сможет и порадовать, и удивить своих гостей

Глава муниципального образования Татьяна Панфилова на своей странице ВКонтакте прокомментировала выбор Рязани Новогодней столицей Росси 2026.

«Сегодня в Кирове нашему городу торжественно передали символ проекта — снежинку, ювелирно и с огромной любовью сотканную из кукарского кружева.

В наступившем году наш гостеприимный город будет встречать гостей со всей страны. И поводом для празднования будет не только Новый год, но и день рождения. Ведь в этом году Рязань отметит свой юбилей — 930-летие.

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Уверена, наш замечательный город сможет и порадовать, и удивить своих гостей».