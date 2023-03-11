В период обострения геополитических конфликтов и ужасающих природных катаклизмов люди пытаются найти спокойное место, чтобы уберечь от опасностей себя и своих близких. О месте, где безопаснее всего находиться во время катастроф и войн, рассказала таролог Аида Мартиросян в студии программы «Прямой эфир» на России-1.

– Если мы делаем общий расклад для понимания, где можно остаться, карты не показывают, что нужно куда-то бежать. Если мы делаем расклад на крупные страны, самая безопасная из них – это Россия, – заявила эзотерик.

По её словам, Россия вступает в важный этап своей истории, меняет статус «от рыцаря к королю». Король, по словам Аиды Мартиросян, символизирует для России новый статус и новый уровень. К 2030 году наша страна будет задавать мировые тенденции.

А вот для Израиля, США и Канады наступает тяжёлый период. В ближайшем будущем эти страны ждут проблемы, связанные с водой. Поэтому спокойным оплотом для того, чтобы переждать невзгоды, они точно не являются.