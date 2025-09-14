Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

16 августа — Наталья Наговицина, российская альпинистка, застрявшая на Пике Победы (7140 м), махала рукой оператору дрона Андрею Моглеванному. Жива. Видна. Реагирует. Есть надежда.

2 сентября — дрон возвращается. Восемь минут кружит над палаткой, занесённой снегом. Ни движения. Ни звука. Ни признаков жизни. Всё, как и предполагали: организм не выдержал. Высота, холод, травма, истощение — всё против неё.

Но потом — внимательный просмотр. Замедление. Кадр за кадром. И — сенсация. Рядом с палаткой — серый походный рюкзак. Аккуратно прислонён к камню. Без единой снежинки, сообщает НТВ.

«Его там не было» — и это меняет всё

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.

Вопрос: кто?

Вариантов — два:

Наталья. Она была жива. Выползла из палатки. Притащила рюкзак. Положила рядом. Потом… что-то случилось.

Снежный человек. Или пришельцы. Или дух гор. (Шутка. Почти.)

Альпинист Дмитрий Данько говорит осторожно: «Теоретически — возможно. На практике — такого не было». Но добавляет: «Были случаи, когда люди выживали на Памире при −40 и на 4000 метрах. Даже женщина с детьми — после крушения самолёта. Один мужчина дошёл. А потом — нашли и её. Живую».

Что, если она поползла вниз?

Представьте: 7140 метров. Лютый буран. Травмированная нога. Ни еды. Ни воды. Ни сил. Ни связи. И — решение ползти вниз. Не стоять. Не ждать. Не сдаваться. Ползти. Метр за метром. Час за часом. В бреду? Возможно. В агонии? Наверняка. Но — двигаться.

Данько: «Теоретически — могла попытаться. Это редкие, уникальные случаи. Их можно расследовать».

А теперь — вопрос: как далеко она могла уйти?

На такой высоте — даже 50 метров вниз — это подвиг. 100 — чудо. 300 — уже почти фантастика. Но… не невозможность. Рядом с палаткой — едва различимые следы. Не обломки. Не тени. Следы. Как будто кто-то тащился. Полз. Цеплялся.

«Тайна перевала Наговициной» — и её муж, и её напарник

Странности происходили не только с Натальей. Её муж, Сергей, погиб на той же вершине — исчез бесследно, хотя был привязан к точке.

Её напарник, итальянец Лука, тоже погиб — и, судя по всему, покинул укрытие в бреду, как и она.

Гора будто забирает их — не сразу. Не просто. А загадочно. Словно уводит в туман. В никуда. Оставляя после себя — только вопросы.

Почему рюкзак — ключ ко всему?

Потому что он — не предмет. Он — действие. Снег шёл. Ветер выл. Палатку занесло так, что она «уменьшилась» в размерах. А рюкзак — чистый. Значит, его положили после последнего снегопада. То есть — после 26 августа, когда военный дрон с тепловизором не зафиксировал жизни в палатке.

Вывод?

Либо дрон ошибся.

Либо Наталья уже не была в палатке.

Либо она выползла — и вернулась.

Либо… она ушла — и не вернулась.

Что дальше? Ждать следующего сезона

Пока — тайна. Пока — версии. Пока — кадры, которые вселяют надежду и одновременно леденят душу.

Следующая возможность — новый альпинистский сезон. Когда сойдёт снег. Когда поднимутся новые группы. Когда, возможно, найдут её след. Её рюкзак. Её тело. Или — записку. Или — видео. Или — ничего…

Потому что Пик Победы — не просто гора. Это — место, где заканчиваются карты. Где логика уступает легенде. Где люди исчезают — и оставляют после себя только вопросы…