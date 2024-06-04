Свыше тысячи человек обследованы на новом маммографе в поликлинике Рязанского кардиодиспансера

Современный цифровой аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения в октябре 2023 года.

Ранее маммографа в поликлинике кардиодиспансера не было. Женщин направляли на обследование в другие медорганизации. Теперь стало значительно удобнее как пациентам, так и специалистам. «Цифровой маммограф отечественной сборки. Аппарат позволяет обнаружить изменения в тканях, получать высококачественное изображение, которое необходимо для точной диагностики и выявления новообразований в молочных железах. Это очень важно для сохранения женского здоровья. Своевременное обследование поможет вовремя выявить грозные симптомы, начать эффективно бороться с недугом, сохранить жизнь», — говорит заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанского кардиодиспансера Юлия Кругликова.

Основные преимущества нового маммографа – высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов.

К настоящему времени обследование на новом цифровом аппарате прошли 1200 человек. В 43% случаев были выявлены отклонения от нормы. Все пациентки направлены на лечение к профильным специалистам.