Сводный брат изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу

В Уфе суд арестовал на 2 месяца 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщают «Вести Башкортостан».

По данным СМИ, суд, избиравший меру пресечения молодому человеку, проходил в закрытом режиме. Как выяснили следователи, он не просто убил родственницу, но ещё и изнасиловал. Подробности таких преступлений не разглашаются.

Труп дочери обнаружила в багажнике машины мать. Под подозрение попал сводный брат девочки. Парня нашли на чердаке соседнего дома.

После суда арестованного отвезли в СИЗО.