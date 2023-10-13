Пятница, 13 октября, 2023
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Сводный брат изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу

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В Уфе суд арестовал на 2 месяца 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщают «Вести Башкортостан».

По данным СМИ, суд, избиравший меру пресечения молодому человеку, проходил в закрытом режиме. Как выяснили следователи, он не просто убил родственницу, но ещё и изнасиловал. Подробности таких преступлений не разглашаются.

Труп дочери обнаружила в багажнике машины мать. Под подозрение попал сводный брат девочки. Парня нашли на чердаке соседнего дома.

После суда арестованного отвезли в СИЗО.

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