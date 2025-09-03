Среда, 3 сентября, 2025
Священники разъяснили, грех ли предохраняться неабортивными контрацептивами

Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Является ли грехом использование неабортивных методов контрацепции, а именно гормональных таблеток, презервативов, внутриматочных спиралей и т д? Такой вопрос опубликован на православном портале «Азбука веры». Ответ на него дали православные священники.

Автор вопроса отмечает: у него с женой уже есть двое детей. Для них главное – не количество наследников, а осознанный подход к их воспитанию и созданию условий для комфортного проживания. Поэтому они с супругой пользуются методами неабортивной контрацепции.

Священник Евгений, давая ответ на вопрос, отмечает, что опасения и желание ответственно подойти к рождению и воспитанию детей совершенно естественны для христианской семьи, особенно при наличии двух малышей. В «Основах социальной концепции» подчёркивается, что супруги призваны к деторождению, однако они решают этот вопрос по своей совести и с советом духовника. Священное Писание осуждает не планирование семьи как таковое, а эгоистический отказ от детей.

— Церковь действительно проводит ясную границу: средства, обладающие абортивным действием, категорически недопустимы, их применение приравнивается к греху убийства. Использование же неабортивных методов не является каноническим препятствием к Причастию, но требует обсуждения с духовником, — подсказывает священник. — Ваш мотив — забота о здоровье и о должном воспитании уже рождённых детей — это не эгоизм. Правильно будет обсудить эту ситуацию с супругой и вашим священником на исповеди, чтобы принять взвешенное решение с чистой совестью и Божьим благословением.

Другой священник, иерей Евгений, обращает внимание: по церковным правилам, любая контрацепция в супружеской жизни является противоестественной. И использование контрацептивов можно сравнить со «спором с Богом и нарушением Его воли»:

— Естественное сожительство мужа и жены приводит к деторождению, если Господь благоволит дать им ребенка. А нередко Он не желает давать детей, хотя супруги желают иметь чадо и не грешат предохранением. В том и другом случае — Его святая воля. Однако если Господь желает дать ребенка родителям, а они боятся или по иным мотивам предохраняются, то тем самым они спорят с Богом и нарушают Его волю. Если же Вы желаете избегать греха и вместе не рожать новых детей, то никто не мешает Вам нести иго полного супружеского воздержания. Только бы оставшиеся свободные силы и время были потрачены не на пустые вещи, а на дела благочестия ради своего спасения, — говорит иерей Евгений.

