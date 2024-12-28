Новый год — прекрасное время для душевных встреч и семейного празднества. А ещё это подходящий период для того, чтобы посвятит свои душу и ум молитве. О том, с каких молитв стоит начать год, рассказывает Татарстанская митрополия.

Священнослужители обращают внимание: начальные и конечные молитвы можно подсмотреть в утреннем или вечернем правиле. Они стандартны для каждого дня. А вот в середине возможны разные варианты. Для Новолетия есть несколько мощных молитв, которые помогут человеку обрести духовную силу на самом старте года.

Во-первых, это традиционная новогодняя молитва, которая звучит так:

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения.Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Тела и пречистой Крови освятил.Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.

Во-вторых, для Нового года подойдёт красивая молитва из церковного молебна, который проводят на Новолетие. Вот её текст:

Владыко Господи Боже наш, источник жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя содетелю, времена и лета во своей власти положивый, и управляяй всяческая премудрым и всеблагим Твоим промыслом!

Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил еси на нас в мимошедшее время живота нашего, молим Тя, всещедрый Господи! Благослови венец наступающаго лета, Твоею Благостию: сохрани возлюбленных рабов Твоих (имена). Умножи дни живота их в непоколебимом здравии, и во всех добродетелех преуспеяние им даруй!

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Подаждь свыше благая Твоя и всем людем Твоим, здравие же, спасение и во всем благое поспешение! Церковь Твою святую, град сей и вся грады и страны от всякаго злаго обстояния избави, мир и безмятежие тем даруй: Тебе безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном, всесвятым и животворящим твоим Духом во едином существе славимому Богу, всегда благодарение приносити, и пресвятое имя Твое воспевати да сподобиши!

В-третьих, хорошим новогодним молитвенным текстом можно считать благодарственный акафист «Слава Богу за всё!» от митрополита Трифона (Туркестанова). На его прочтение уйдёт порядка 30 минут.