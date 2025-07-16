Священник РПЦ предложил запретить День Нептуна и заменить его на праздник с христианским содержанием

Языческий День Нептуна, который традиционно отмечается в детских лагерях летом, следует заменить на праздник с христианским содержанием и воспитательным посылом. С таким предложением выступил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Фёдор Лукьянов в комментарии для издания «Абзац».

«Отсылка к языческим праздникам, которые часто сопровождались безнравственными элементами, бессмысленна и даже опасна с точки зрения воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул священник.

По словам Лукьянова, язычество несёт идею разделения, множества богов и моральной относительности, тогда как христианское мировоззрение исторически объединяло Россию и помогало народам жить в мире.

«Россия преодолела язычество в себе. Язычества у нас быть не должно. Мы видим негативный пример этому на Украине», — заявил он.

Альтернатива — День Крещения Руси

Вместо Дня Нептуна иерей предложил проводить в детских лагерях День Крещения Руси, наполненный историческим и духовным смыслом.

«Детей нужно не просто развлекать, а воспитывать, делать их лучше. Молодёжи стоит предложить День Крещения Руси как альтернативу — это праздник, имеющий реальное отношение к нашей культуре и истории», — отметил Лукьянов.

Он также напомнил о византийской традиции, когда священник опускал крест в воду, а молодые христиане соревновались, кто первым его достанет. По мнению иерея, такое мероприятие могло бы органично сочетать элементы игры, символику воды и духовный смысл, а не просто оставаться формой развлечения.