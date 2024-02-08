Светофорный объект в Касимовском районе запустили в штатном режиме

В прошлом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе Рязанской области установили светофорный объект, оснащенный системой адаптивного управления.
Новый светофор появился на пересечении автомобильных дорог Ряжск – Касимов – Нижний Новгород и Кауровка – Алешино – Царицыно. С 6 февраля объект начал свою работу в штатном режиме.
Устройство оборудовано детекторами транспортных потоков, а также подключено к системе управления дорожным движением. С ее помощью регулирование транспортных потоков происходит на основе анализа дорожной ситуации и без участия человека.
Напомним, что в прошлом году по нацпроекту такие же светофорные объекты установили в Сараевском и Рыбновском районах. Также модернизировали светофор в Кораблинском районе, расположенный у н.п. Газопровод.