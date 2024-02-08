Четверг, 8 февраля, 2024

Светофорный объект в Касимовском районе запустили в штатном режиме

Новый светофор появился на пересечении автомобильных дорог Ряжск – Касимов – Нижний Новгород и Кауровка – Алешино – Царицыно.

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Светофорный объект в Касимовском районе запустили в штатном режиме

Автор: 7info

Опубликовано

В прошлом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе Рязанской области установили светофорный объект, оснащенный системой адаптивного управления.

Новый светофор появился на пересечении автомобильных дорог Ряжск – Касимов – Нижний Новгород и Кауровка – Алешино – Царицыно. С 6 февраля объект начал свою работу в штатном режиме.

«Сегодня заработал светофорный объект на окружной Касимова. Хочу поблагодарить региональный минтранс за проведенную работу. Потому что этот светофор для нашего города долгожданный. Уверен, что он будет способствовать повышению безопасности движения на наших дорогах», — прокомментировал глава администрации города Касимова Иван Бахилов.

Устройство оборудовано детекторами транспортных потоков, а также подключено к системе управления дорожным движением. С ее помощью регулирование транспортных потоков происходит на основе анализа дорожной ситуации и без участия человека.

Напомним, что в прошлом году по нацпроекту такие же светофорные объекты установили в Сараевском и Рыбновском районах. Также модернизировали светофор в Кораблинском районе, расположенный у н.п. Газопровод.

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