Вторник, 17 января, 2023
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Светлана Ворнакова назвала историю о приступе ученицы политическим заказом

На главнуюНовости Рязани

Директор школы № 62 города Рязани Светлана Ворнакова в беседе с «Лентой.ру» назвала информацию о сердечном приступе школьницы после беседы с ней политическим заказом.

— Я считаю, что это политический заказ, это всем понятно. Впереди выборы в Рязанскую городскую думу, я являюсь депутатом Рязанской городской думы, вот и складывайте пазлы, — цитирует портал слова Ворнаковой.

Ранее в соцсети ВКонтакте появилось сообщение, что директор школы останавливала в коридоре учеников, проверяя одежду. Из-за низкой температуры некоторые школьники не соблюдали форму. Сообщалось, что Ворнакова остановила ученицу, у которой проблемы с сердцем. После разговора с директором у девочки, по словам автора поста, случился сердечный приступ. Причиной беседы стала тёплая толстовка, которую школьница надела по разрешению мамы.

В интернете создана петиция с требованием уволить Ворнакову с поста директора школы № 62.

Летом 2021 года Ворнакова, которая тогда ещё не была директором школы, но являлась депутатом гордумы Рязани, опубликовала в запрещённой ныне в России соцсети фотографию в колосках. Многие посчитали, что она позирует топлесс.

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