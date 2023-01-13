В четверг, 12 января, директор школы № 62 города Рязани устроила проверку учеников на проверку школьной формы. Об этом сообщает группа «ЧП Рязань».

По словам автора поста, директор отлавливала школьников в коридоре. Тех, кто одет не по форме, снимала на телефон и говорила: «Я выложу это на всеобщее обозрение! Пусть все видят какое ты невежество!».

Автор сообщения отмечает, что школьную форму носить правильно, но дети одевают тёплые вещи из-за того, что в школе холодно. Особенно в спортзале.

— Неужели нельзя проявить сочувствие к детям и на пару недель закрыть глаза на их внешний вид? — задаёт вопрос пользователь соцсети.

Школой № 62 в Рязани руководит депутат гордумы Светлана Ворнакова.