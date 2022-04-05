Суд в Новгороде отказался взыскать 118,5 млн руб за «майнинг-фермы» на бывшей птицеферме

Арбитражный суд Новгородской отказался взыскать 118,5 миллиона рублей оплаты за электричество, потраченное оборудованием для майнинга криптовалюты обанкротившейся птицефабрики «Гвардеец», говорится в опубликованном определении суда. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно материалам дела, фабрика была признана банкротом, там начали конкурсное производство и управляющим был назначен Максим Добычин.

Спустя более года правоохранительные органы в ходе обыска в ангаре и автоскладе на территории птицефабрики обнаружили системные блоки, предназначенные для майнинга криптовалюты, в количестве 756 и 238 штук соответственно. Оборудование, так называемые «майнинг-фермы», было подключено к электропитанию в обход приборов учета потребления электроэнергии, при этом пломбы счетчиков оказались нарушены.

Объем безучетного потребления электроэнергии составил около 17,5 миллиона кВтч, а стоимость потребленной электроэнергии — около 118,5 миллиона рублей.

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Добычина отстранили, а поставщик электричества потребовал от суда взыскать с него компенсацию. Он настаивал, что тот не принял меры по обеспечению сохранности имущества должника, что привело к возможности несанкционированной установки оборудования и вмешательства в работу приборов учета.

Представитель ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», членом которой является Добычин, заявил, что компанией «ТНС энерго Великий Новгород» не представлено доказательств, что именно Добычин разместил на территории обанкротившейся птицефабрики оборудование для майнинга криптовалюты.

Суд согласился с этими доводами.