Суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову 

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Во вторник, 12 августа, суд рассмотрел апелляционное представление заместителя прокурора Рязанской области, апелляционные жалобы адвоката и подсудимого И.М. Грекова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Советский районный суд Рязани признал Грекова виновным в получении взятки организованной группой лиц, в особо крупном размере и в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере и назначил ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере четырехсот миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 12 лет.

Рязанский областной суд, изучив материалы дела, изменил приговор районного суда, снизил наказание в виде лишения свободы до 16 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и уменьшил сумму штрафа до 399 млн 950 тыс 000 рублей.

Приговор Советского районного суда г. Рязани вступил в законную силу.