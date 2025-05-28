Суд отправил под домашний арест главреда издания «Новая газета» Алексея Фролова

Сегодня, 28 мая 2025 года, Советский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова. Суд удовлетворил ходатайство и отправил Фролова под домашний арест.

Напомним, главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Фролов совместно с руководителем издания «Вид сбоку — Рязань» Константином Смирновым и экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смольяниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали несколько статей с позорящими и. о. генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Журналисты были задержаны, им грозит до 7 лет тюрьмы.