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Происшествия

Суд отправил под домашний арест главреда издания «Новая газета» Алексея Фролова

Анастасия Мериакри
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главреда издания «Новая газета» Алексея Фролова

Анастасия Мериакри

Сегодня, 28 мая 2025 года, Советский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова. Суд удовлетворил ходатайство и отправил Фролова под домашний арест.

Напомним, главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Фролов совместно с руководителем издания «Вид сбоку — Рязань» Константином Смирновым и экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смольяниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали несколько статей с позорящими и. о. генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Журналисты были задержаны, им грозит до 7 лет тюрьмы.

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