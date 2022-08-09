Суд 20 сентября рассмотрит жалобу на пожизненный приговор убийцам девочки в Костроме

Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) назначил на 20 сентября рассмотрение жалоб на пожизненное лишение свободы убийцам пятилетней девочки в Костроме, сообщил РИА Новости адвокат семьи ребёнка Андрей Алешкин.

Костромской областной суд 1 июля приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Отбывать наказание осуждённым предстоит в колонии особого режима. Сообщалось, что один из осуждённых обжаловал приговор, считая его «очень строгим», по его мнению, суд не учёл его «искреннее раскаяние» и извинения потерпевшим.

Алешкин рассказал РИА Новости, что адвокат второго осуждённого тоже подал апелляцию, в которой просит о смягчении приговора.

«Дело назначено к рассмотрению в апелляционном порядке на 20 сентября 2022 года на 10 утра», — сообщил адвокат.

Данные картотеки суда, опубликованные на сайте суда, информацию адвоката подтверждают.

Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребёнка — тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причём один из них — за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объёме. Проведённые по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.

Также было возбуждено ещё одно уголовное дело — о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.