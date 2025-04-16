СТС снимает новый сериал: Стоянов, Трухин и Медынич сыграют участников реалити-шоу

Канал СТС приступил к съёмкам комедийного сериала «Кузнецовы ТВ» (16+) — про семью, чья жизнь проходит под прицелом телекамер. Главные роли в новой истории исполнят: Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Юлианна Михневич и другие.

«Необычный опыт, первый раз принимаю участие в такой истории, — признавался Михаил Трухин. — Как персонажам реагировать на то, что их снимает скрытая камера или оператор, как им вести себя в кадре, как создать живую структуру жанра — задаю себе массу вопросов. В театре мы называем это разрушением четвёртой стены, а вот как она рушится в кино, этот уникальный киноязык мы и пытаемся нащупать».

На съёмках актёров связывала не только новая история, но и опыт совместной работы. «У меня здесь столько кинородственников и друзей, поэтому периода адаптации и притирки нет, все свои. Режиссёр Кирилл Васильев тоже мой товарищ. Мы с ним говорим на одном языке, у нас схожее понимание смешного и грустного», — делился Юрий Стоянов.

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«Нас завалило снегом, а мы снимаем лето. Вот такой первый съёмочный день, — улыбается Ольга Медынич. — Здесь и Миша Трухин, и Юрий Николаевич — все мои любимые партнёры, компания большая. Если честно, я не помню таких проектов, когда в кадре одновременно восемь человек. Могу только пожелать терпения режиссёру и оператору».

Новый сериал расскажет историю нескольких поколений семьи Кузнецовых, проживающих под одной крышей. Одну жилплощадь делят многодетная мать Вера (Ольга Медынич), её четверо детей от трёх браков, нынешний муж Витя (Михаил Трухин), творческая бабушка Люда (Юлианна Михневич) и дедушка Валерий Михалыч, бывший инженер оборонного предприятия (Юрий Стоянов). Родственники умудряются сосуществовать не ругаясь, пока телепродюсеры не предложат семейке поучаствовать в реалити-шоу. Оказавшись под прицелом камер, каждый Кузнецов показывает своё истинное лицо.

«Камеры провоцируют героев на неожиданные действия, помогают характерам раскрыться, показать их демонов, поэтому благодаря реалити персонажи узнают себя и близких лучше», — рассуждает режиссёр Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).

Большая часть сцен пройдёт в частном доме в Балашихе, где по сюжету живут Кузнецовы и снимают реалити-шоу. «Мы нашли здание с историей и своим характером, — рассказывает художник-постановщик Екатерина Татарская («Почка», «Медиатор»). — Здесь осталось много антиквариата, включая советские и немецкие вещи. Мы осовременили дом, сделали более кинематографичным и удобным для съёмок телешоу, построили мастерскую для дедушки и добавили деталей, свойственных разным поколениям Кузнецовых».

Фото: СТС