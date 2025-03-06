СТС покажет комедию «Положение вещей» с Никитой Панфиловым

17 марта в 19:00 на СТС выходит 8-серийная комедия «Положение вещей» с Никитой Панфиловым, Александрой Флоринской и Марусей Климовой в главных ролях. Сериал расскажет историю спецназовца, который в результате травмы начал говорить с предметами.

По сюжету во время нападения грабителей в музее на спецназовца Вадима (Никита Панфилов) падает тяжёлая статуя. Очнувшись в госпитале в окружении отца (Игорь Жижикин) и братьев, он обнаруживает в себе удивительную способность общаться с предметами. Чтобы избавить Вадима от странных собеседников, психотерапевт (Никита Тарасов) отправляет его к хозяйке антикварного салона (Александра Флоринская) и её советнику (Артём Осипов) для охраны арендованных вещей. Необычный дар поможет замкнутому парню в новой работе, решении давних проблем, а главное — найти любовь (Маруся Климова).

«Вадим закрытый, простой и прямолинейный парень. И то, что на него свалился именно такой дар, и есть самое интересное, — размышляет Никита Панфилов. — Я бы точно не хотел слышать вещи: так можно быстро сойти с ума. На мой взгляд, единственный дар, необходимый человеку, — это возможность останавливать время».

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Главное место действий — антикварный салон — построили в павильоне «Мосфильма» и дополнили зеркалами, торшерами, кушетками, абажурами, канделябрами XIX и XX веков. «Стояла задача сделать салон необычным, потому что все предметы аутентичные, отвечающие духу своего времени, — рассказывает ассистент художника по реквизиту Анастасия Воробьёва. — Здесь сложный реквизит, который мы долго искали: что-то позаимствовали у „Мосфильма“, что-то нашли на барахолках, а что-то собирали сами».

Кольца, перстни, колье и другие ювелирные изделия художники приобрели у коллекционеров. Среди украшений — колье Chanel 1993 года и Givenchy 1990 года, антикварный браслет-змейка с эмалью девятнадцатого века, подиумные клипсы шестидесятых годов прошлого века и диадема Swarovski дебютантки венского бала.