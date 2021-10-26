Страховая сумма на всех погибших на заводе под Рязанью не превысит 10 миллионов

Родственники погибших во время взрыва на заводе в посёлке Лесной Шиловского района могут рассчитывать на получение страховки, но на всех выплаты не превысят 10 миллионов рублей. Об этом, со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков, сообщает ТАСС.

Предприятие было застраховано в «Росгосстрахе». Компания готова произвести выплаты, если случай признают страховым. При этом родственники погибших получат меньше положенного по закону.

Завод «Разряд» относится к опасным производственным объектам. В случае гибели работника выплаты должны составить 2 миллиона рублей, плюс 25 тысяч на похороны. В то же время сумма по договору страхования опасных производственных объектов составляет 10 миллионов рублей. Страховая компания не может выплатить больше по закону.

Во время взрыва в цехе погибли 17 человек. Если брать выплаты на каждого, то страховщик должен заплатить 34 миллиона, но закон ограничивает выплату предприятию 10 миллионами.

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс считает, что такая ситуация наглядно доказывает необходимость внесения изменений, как минимум, для страхования объектов подобного типа.