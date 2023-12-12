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Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 1 января в Рязани

7info
Фото: администрация Рязани
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В Рязани с 1 января увеличится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Соответствующее постановление Региональная энергетическая комиссия приняла 7 декабря.

Стоимость проезда в троллейбусах и автобусах составит 27 рублей при безналичной оплате, 29 рублей при оплате наличными.

Напомним, ранее стоимость проезда до 33 рублей увеличили коммерческие перевозчики.

Постановление устанавливает стоимость поездки в 25 рублей на территории муниципальных образований, имеющих статус городских округов и городских поселений, а также в Ряжске, Сасове — административных центрах муниципальных округов.

Полный текст постановления ГУ РЭК Рязанской области

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