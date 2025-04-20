Стипендию имени Жириновского учредили с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года для студентов и курсантов вузов учредили стипендию имени Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает телеграм-канал «Правительство России».

Стипендию будут получать студенты и курсанты вузов, которые достигли высот в области востоковедения и госуправления.

Ежегодно специалисты Минобрнауки в рамках конкурсного отбора будут назначать 10 стипендий для студентов в размере 15 тысяч рублей в месяц и 10 стипендий для аспирантов в размере 20 тысяч в месяц. Стипендии назначаются на 12 месяцев.

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Чтобы претендовать на вознаграждение, необходимо иметь оценки «отлично» и «хорошо», кандидаты, у которых есть отметки «тройки» и ниже, не рассматриваются. Также представители Министерства обращают внимание на наличие и число публикаций в научных изданиях, участие в конференциях. Учитываются и гранты, полученные кандидатом на выполнение научно-исследовательской работы. Шансы на получение стипендии увеличит победа во всероссийском или международном конкурсах.

Владимир Жириновский — известный российский политик и востоковед, основатель и первый лидер партии ЛДПР. Шесть раз выдвигался на выборах президента России. Скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.